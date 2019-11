Sidi Saïd bientôt devant la justice !

Le doyen des juges d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed ouvrira très prochainement des dossiers dans lesquels seraient impliqués l’ancien secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, des ministres et des hommes d’affaires qui sont actuellement derrière les barreaux à la prison d’El Harrach selon Echorouk qui rapporte que le doyen des juges d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed, s’apprête en effet à convoquer l’ancien patron de la Centrale syndicale pour être auditionné sur de nombreuses affaires, entre autres des soupçons de gestion des affaires de l’UGTA depuis son installation en 1997, enrichissement illicite, abus de pouvoir… Outre Sidi Saïd, dix membres influents du secrétariat national de l’Union seront aussi présentés par devant ladite instance. Les mis en cause sont poursuivis, selon les mêmes sources, pour détournement de l’argent des œuvres sociales destinés aux travailleurs, trafic d’influence, dilapidation de l’argent des travailleurs, pour avoir bénéficié d’indus avantages et financement occulte de partis politiques.