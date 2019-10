Sidi Said aurait exploité une entreprise pétrolière

Dans son édition de ce samedi 12 octobre, le site DzayerInfo, explique pourquoi l’ex-Patron de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Said, sous ISTN depuis le mois de juin 2019, n’est toujours pas convoqué par la Justice. Ainsi, selon le site, il y’a bien un dossier en cours d’instruction, « bien chargé », souligne-t-il. Mais les enquêteurs ont retardé la remise de leur rapport pour finaliser une autre affaire explosive qu’ils ont ressorti récemment. Il s’agit, selon la même source, d’une mystérieuse société de services pétroliers activant à Hassi Messaoud et Ain Salah et qui ramasse des milliards en contrats dans des segments aussi divers que : Service d’ingénierie, location de matériels et soutien logistique. Très peu d’éléments sur cette mystérieuse entreprise ont fuité du dossier d’enquête, mais le site indique que Sidi Said l’a créé sur les vestiges d’une ancienne société publique offrant des services pétroliers sur laquelle l’UGTA avait la main mise et qui a soudainement fait faillite.