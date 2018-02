Sidi Lakhdar vit ‘’à crédit’’

Moul Firma était hier à Sidi Lakhdar, une commune riche par ses carrières de sable, pour confirmer une information concernant l’ancien maire intérimaire du FLN, qui serait dans des mauvais draps, selon un indiscret ami. Et comme disaient les anciens : « rien n'est si dangereux qu'un indiscret ami : mieux vaut un sage ennemi qu'un indiscret ami. » Tous deux attablés au fond de la cafeteria du centre-ville, Moul Firma rappelle à son ami l’objectif de son déplacement. L’ami à Moul Firma tire une bouffée de cigarette, tout en alertant Moul Firma que la situation financière de la commune de Sidi Lakhdar est dans le rouge, expliquant que la commune la plus riche du Dahra vit à crédit aujourd’hui. Elle a consommé tout son budget en une année (2016-2017), et en plus elle est endettée jusqu’au coup. ‘’ La Sonelgaz réclame ses dettes qui s’élèvent à plus de 3,7 milliards, et l’ADE réclame ses dettes qui ont atteint la somme de 3,6 milliards, de même que les droits de publicité étatique dont la facture a atteint la somme de 600 millions de cts’’ . «Ceci sans citer les autres milliards de factures impayées, qui étouffent le bureau du nouveau maire et qui risquent de trainer la commune devant la justice. Pour ce qui est des dettes réglementées et pour d’autres ça sent déjà l’odeur d’un grand scandale à l’image de l’affaire de la sablière », conclut l’ami à Moul Firma, ’’ou alors le retour à la vengeance dans le duel entre le RND et le FLN, bien que le sheriff de Sidi Lakhdar a mangé avec les deux cowboys. Cette fois-ci, il risque son étoile, dira Moul Firma avant de quitter son ami.