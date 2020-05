Sid Ali Khaldi s’engage à combattre la corruption

Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, a réagi à l’enregistrement sonore qui impliquerait un président de club et un manager de joueurs, à propos de marchandage de matchs de Ligue 1 de football, tout en s’engageant à combattre la corruption dans le milieu sportif. «Les réseaux sociaux ont repris un enregistrement sonore qui n’a aucun lien avec l’esprit sportif et les valeurs morales. En attendant l’issue de l’enquête sur les dessous de cette affaire et l’authenticité de l’enregistrement, je dénonce avec force ce genre de comportements qui enfreint les lois de la discipline sportive et porte un coup à l’intégrité et à l’image du sport algérien », a-t-il indiqué sur sa page Facebook. «Je m’engage de nouveau à combattre la corruption dans le domaine du sport et moraliser la vie sportive qui constitue une partie importante dans l’engagement du gouvernement à moraliser l’environnement en général. Dans le but de réaliser cet objectif, j’appelle tous les acteurs du mouvement sportif à combattre ce genre de fléaux et à préserver l’image du sport algérien chez nous et à l’étranger », a conclu le premier responsable du département ministériel.