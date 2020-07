Sid Ali Khaldi dit "non" à Zetchi

Il y a visiblement de l'eau dans le gaz entre le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, qui vient de lui adresser une lettre dans laquelle il lui signifie clairement le refus de son Ministère d'autoriser une Assemblée générale extraordinaire (AGEX), qui doit se prononcer sur le sort des compétitions pour la saison 2019/2020. "Le président de la Fédération algérienne de football a introduit une demande pour demander l'autorisation de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire", écrit le ministre qui considère la demande comme "une manœuvre et un viol du règlement intérieur de la FAF qui stipule en son article 29, alinéa 6 qui définit rigoureusement les trois cas, en dehors de tout autres, dans lesquels la FAF peur organiser une AGEX". Ces cas, rappelle le ministre dans sa lettre, sont le changement de siège de la Fédération, l'amendement du règlement intérieur et enfin la dissolution du bureau fédéral. "Si c'est pour organiser une large consultation avec les acteurs de la famille du football (pour se prononcer sur le sort de la compétition NDLR), celle -ci est possible sans pour autant porter atteinte aux règlements de la FAF", tranche Sid Ali Khaldi.