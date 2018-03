Seuls les Arabes sont musulmans !

Le dérapage raciste de la tristement célèbre députée et cheffe de parti politique, Naïma Salhi, a suscité étrangement, en cette période de grèves, des réactions dans les plus hautes sphères politiques du pays. “Si je disais la vérité, je la fâcherais ! c’est par ces mots que Ould Abbes a participé à faire enfler la polémique. L’Algérien subit une crise identitaire dès le premier jour où il met le pied à l'école. On lui excise la culture de sa région pour lui greffer à la place une nouvelle culture d’une région "lointaine". Puis on le soumet à un formatage identitaire, en évacuant par un drain son identité dite "maternelle" et placer une perfusion intracrânienne d'un sérum dit "Oumma arabia". L'école algérienne a une longue expérience avec cette Oumma qui n’existe pas, malheureusement celle-ci a remplacé dans les esprits la vraie Oumma celle de l’Islam. Jusqu’à dire que tout musulman est forcement arabe, sinon il ne sera pas accepté au Paradis. Et notre école gère bien toutes les complications du rejet. Elle utilise ainsi des moyens de fabrication, qui obligent l'enfant à intégrer la nouvelle Oumma créée par Lawrence d'Arabie et à tolérer l'absorption de la perfusion intracrânienne. On fait alors de l'enfant algérien un citoyen possédant un double langage, un double visage, une double personnalité, une double identité. Tantôt il est Musulman, tantôt il est arabe. Quand il est Arabe avec les Musulmans, on ne le comprend pas et quand il est Musulman avec les Arabes, on ne le comprend pas! L'enfant rentre à l'école, puis le maître lui apprend que "son Islam n'est pas le vrai Islam !". L'enfant ouvre grand ses yeux et ses oreilles, sans comprendre un mot de son maître, car ce dernier lui parle d’un ‘’Islam arabe", totalement étranger pour lui, d'autant plus que personne en dehors de l'école ne lui parle cet Islam, qui intègre la langue arabe comme sixième pilier! Ceci est le premier traumatisme identitaire qui secoue l'enfant algérien. Puis par la suite, il apprend qu'il fait partie d'une grande nation dite "arabe" et que seuls les Arabes sont musulmans.