Sentiments d’abandon : l’impact de la pandémie sur les cancéreux

Un récent sondage québécois révèle l’inquiétude des personnes souffrant de cancer, en cette période de pandémie. Nombre d’entre eux disent se sentir délaissés, alors que les professionnels de santé ne peuvent pas honorer tous leurs rendez-vous. Un récent sondage organisé par la Coalition Priorité Cancer, dévoile l’anxiété des patients atteints de cancer au Québec, alors que sévit la pandémie de Covid-19. Selon cette étude, réalisée auprès de 592 patients, plus de 60% des malades du cancer ont vu leurs soins affectés par la gestion de la crise sanitaire actuelle. Conséquence logique: près de 67% des sondés déclarent ressentir une forme d’anxiété, voire une aggravation de leurs problèmes psychologiques, depuis le début de l’épidémie. Face à cette situation, les spécialistes appellent à ne pas négliger ces patients. Des prises de rendez-vous difficiles. Le sondage met aussi en lumière les difficultés que les patients éprouvent pour prendre ou maintenir leurs consultations. Ainsi, 68% d’entre eux disent avoir été touchés par le report ou l’annulation d’un rendez-vous. Les professionnels de santé sont en effet débordés et les listes d’attente s’allongent, en cette période de pandémie. Les reports de rendez-vous et les retards dans les soins inquiètent les professionnels de santé, qui craignent un contre-coup sanitaire. Les délais imposés par la crise pourraient s’avérer fatals dans certains cas. Pour éviter un «tsunami de cas à traiter», la Coalition Priorité Cancer propose différentes mesures dans son communiqué de presse, comme favoriser la chimiothérapie à domicile ou faciliter l’accès à la radiothérapie.