Sénat : le tiers présidentiel connu demain

Après les élections sénatoriales, qui ont vu le parti FLN obtenir la majorité au détriment du RND, les nouveaux sénateurs, toutes tendances confondues, rejoindront le Conseil de la nation, mardi 15 janvier. A cette occasion, sera dévoilée la liste des sénateurs désignés par le président de la République, dans le cadre du tiers présidentiel. D’anciens ministres, walis et hauts cadres de l’Etat à la retraite pourraient en outre faire partie du quota présidentiel. On parle de grosses pointures qui pourraient faire partie de la nouvelle composante du Sénat dont l’ancien ministre de l’Intérieur et actuel conseiller spécial du président, Tayeb Belaiz. On avance en sus les noms de Belkhadem, Sellal, Rahiel, Cherif Rahmani.