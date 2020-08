Selon Hanoune, ‘’l’Algérie devrait quitter la ligue des Etats arabes’’

L’accord de normalisation des relations entre les Emirats arabes unis et l’entité sioniste a suscité de vives réactions en Algérie. En effet, de nombreuses personnalités politiques ainsi que la société civile appellent les autorités du pays à réagir de manière officielle. La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a proposé que l’Algérie devrait quitter la Ligue des Etats arabes, selon le journal francophone Liberté. Selon la même source, la patronne du PT, Louisa Hanoune, a dénoncé avec force l’accord passé entre Israël et les Émirats arabes unis. Louisa Hanoune a soutenu que « ce développement pose avec force la nécessité de se démarquer de la Ligue des Etats arabes, car cette ligue est un cadre qui aliène notre souveraineté ». La cheffe du PT en Algérie, Louisa Hanoune, a déclaré que « cette normalisation vient confirmer la responsabilité des régimes arabes traîtres dans la tragédie palestinienne et on considère que l’Etat algérien ne saurait cautionner une telle décision en gardant les mêmes relations avec les Emirats arabes unis ».