Sellal évoque sa rencontre avec Barack Obama

Lors du deuxième jour du procès en appel de l’homme d’affaires Ali Haddad et de plusieurs responsables accusés d’octroi des privilèges indus, d’abus de pouvoir et de conflit d’intérêts, l’ancien premier ministre Abdelmalek Sellal s’est fait remarquer par des déclarations pour le moins insolites qui ont provoqué des rires dans l’assistance, a rapporté le quotidien arabophone El Khabar. L’ancien premier ministre est revenu sur sa visite officielle aux États-Unis d’Amérique, et lorsque l’ancien président américain, Barack Obama, lui a proposé un verre de vin, dans son bureau, Sellal a refusé, expliquant : » Je me suis excusé et je lui ai dit que c’est « haram » (illicite, ndlr). Mais après son insistance, je lui ai dit que je boirais volontiers ce verre à condition de me donner une bombe atomique », a-t-il déclaré lors de l’audience qui s’est déroulée à la Cour d’Alger Abdelmalek Sellal a clamé son innocence de toutes les accusations dont il fait l’objet.