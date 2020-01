Sehairi effectivement secrétaire d’Etat

Bachir Youcef Sehairi, l’acteur qui a fait vibrer les téléspectateurs lors du Ramadhan dernier dans le feuilleton ‘’Ouled Lahlal’’, est effectivement membre du premier gouvernement du président Tebboune, dirigé par le premier ministre Abdelaziz Djerad. Hier, il a assisté à son premier Conseil des ministres en tant que secrétaire d’Etat à l’Industrie cinématographique. Pourtant, samedi des rumeurs ont circulé sur l’abandon de son poste ministériel. En effet, les deux secrétaires d’Etat, Bachir Youcef Sehairi et Salim Dada, chargés respectivement de l’Industrie cinématographique et de la production culturelle dans la nouvelle composition du gouvernement, ont été absents lors de la cérémonie de prise de fonctions. Malika Bendouda a pris, samedi 04 janvier, ses nouvelles fonctions de ministre de la Culture en remplacement de Hassane Rabehi, en présence des cadres du ministère et des responsables de structures de la culture. La cérémonie de prise de fonctions qui s’est déroulée au Palais de la culture Moufdi-Zakaria a été marquée par l’absence des deux secrétaires d’Etat, Bachir Youcef Sehairi et Salim Dada, qui sont chargés respectivement de l’Industrie cinématographique et de la production culturelle dans la nouvelle composition du gouvernement. Il est à rappeler que les procédures effectuées lors des cérémonies de prise et de remise de fonctions sont protocolaires pour les membres du gouvernement. Le tout nouveau secrétaire d’Etat à l’Industrie cinématographique a défrayé, cet été, la chronique en se déclarant contre la présidentielle du 12 décembre dernier. Ce comédien et ingénieur d'Etat a expliqué qu'il était contre le scrutin tel qu'il était imposé par le système politico-militaire et a déroulé son argumentaire, comme au demeurant tous les artistes d’une vidéo qui avait fait le buzz. Ne voilà-t-il pas qu'il rejoint le gouvernement issu de ce scrutin qu'il avait décrié quelques semaines auparavant, s’interrogent ses collègues artistes. Rappelons que son ami Abdelkader Djeriou a été libéré après sa présentation, devant le procureur de la République près le tribunal de Tlélat. Djeriou fut arrêté le vendredi 20 décembre, à 15h30, au niveau du barrage de la gendarmerie d’Oued Tlélat, alors qu’il se dirigeait vers Oran, Pour rappel, le comédien maintenu en garde à vue pendant 48 heures, lui était reproché « l’incitation à un attroupement », suite à sa publication d’une vidéo sur les réseaux sociaux, et dans laquelle le metteur en scène appelait les algériens à se rassembler à Oran, en solidarité avec les manifestants violentés par la police le vendredi 13 décembre, lors de la 43e manifestation populaire.