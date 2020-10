Samir Chaâbna évoque de nouveau l’ouverture des frontières

Le représentant à l’APN de la communauté nationale du sud de la France; le député Samir Chaâbna a annoncé ce 04 octobre, avoir eu une discussion par téléphone; avec le docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité Scientifique; chargé du suivi de l’évolution de la pandémie de la Covid-19 en Algérie. Lors de cet entretien téléphonique, Samir Chaâbna a fait savoir au président de l’Ordre national des médecins; « les souffrances de la communauté Algérienne établie à l’étranger; en conséquence de la clôture des frontières aériennes, maritimes et terrestres ». De plus, le membre du parlement a évoqué « la demande des émigrés visant à prévoir des voyages de rapatriement; pour les malades et les cas humanitaires », a écrit le député sur sa page Facebook dans la soirée du 04 octobre.