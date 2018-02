Salhi prétend être petite-fille du Prophète (QSSSL)

Intervenant ce jeudi sur l’un des plateaux de la chaîne de télévision El Bilad, Naïma Salhi a longuement parlé de ses origines. En effet, la députée présidente du parti de l'équité et de la proclamation (PEP) a dit qu’elle était mi-chaoui et mi-arabe. Dans son délire, la députée avance qu’elle peut prouver qu’elle est une descendent du prophète et que cette filiation figure dans des documents pouvant en attester. « Nous sommes de la lignée du prophète. Nous sommes des nobles, c'est-à-dire que nous faisons partie d’Ahl-Al-Bait ».