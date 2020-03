Salah Goudjil recadre un sénateur !

Le président par intérim du Conseil de la nation a recadré un sénateur pour avoir posé une question gênante au ministre des Transports relative aux risques de propagation du coronavirus en raison de la reprise des vols de et vers la Chine. Le membre du Sénat s’est adressé au membre du gouvernement en soulignant que la santé des Algériens doit passer avant les intérêts économiques et diplomatiques, quand bien même l’Algérie est liée avec la Chine par des relations amicales. Salah Goudjil a interrompu le sénateur en s’appuyant sur les «textes réglementaires» de la chambre haute du Parlement et en lui reprochant de s’en être éloigné. Le remplaçant «provisoire» d’Abdelkader Bensalah n’a pas manqué de faire un clin d’œil à l’Exécutif dont il a affirmé que cela relevait de ses compétences, en ajoutant que le gouvernement était bien placé pour gérer cette question.