Saisie de 300 kg de viande d'âne à Oran

La brigade de gendarmerie de Hai Nedjma ex Chetaibo relevant de la compagnie de la daira d'Es Senia a saisie, avant-hier , pas moins de 300 kg de viande d'âne destinés à la commercialisation , comme viande de bœuf. En effet, au terme de quelques jours d'investigations, les éléments de la gendarmerie nationale ont parvenus à l'arrestation d'un boucher clandestin à Chetaibo, en train de préparer la viande hachée et découper des morceaux de viande d'âne pour les vendre comme viande bovine à sa clientèle sélectionnée, notamment des bouchers et des restaurateurs des différents quartiers et communes de la wilaya d’Oran. Ainsi, les gendarmes ont arrêté le chauffeur d'un camion en flagrant délit en train de remettre un sac de viande hachée à un restaurateur. Après la fouille du camion, ils découvrent un autre sachet de viande hachée d'origine inconnue et un autre contenant le foie et le cœur qu'il avait l'intention de les vendre à plusieurs restaurants. Poursuivant leur interrogatoire, les enquêteurs ont réussi à connaître l'identité du fournisseur, le nommé B.A, en charge de la préparation de cette viande chez lui à Hai En Nadjma en compagnie d'un autre individu entrain de découper les carcasses de viandes impropres à la consommation. Lors de son interrogatoire, le propriétaire a déclaré que la préparation se déroulait chez lui à l'intérieur dans un local insalubre, dépourvue de toutes commodités d'hygiène. Les restaurateurs ont été à leur tour convoqués et ont déclaré qu'ils ignoraient toute cette fraude et que la viande leur était vendue en tant que viande de bœuf. Les trois individus seront présentés au tribunal près de la daira d'Es-Senia pour les chefs d'inculpation de commercialisation de viande prohibée.