Saisie d'un arsenal de guerre à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam

Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont saisi, samedi à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, deux fusils semi-automatiques de type Seminov, un pistolet automatique, sept kilogrammes d’explosifs (TNT) et une quantité de munitions, tandis qu’un autre détachement a découvert et détruit sept bombes de confection artisanale, suite à une opération de recherche et de ratissage à Médéa, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée nationale populaire ont saisi, le 1er septembre 2018 à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6eRM, deux (02) fusils semi-automatiques de type Seminov, un pistolet automatique, sept (07) kilogrammes d’explosifs (TNT) et une quantité de munition, tandis qu’un autre détachement a découvert et détruit sept (07) bombes de confection artisanale, suite à une opération de recherche et de ratissage à Médéa/1èreRM", note la même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l’ANP "a arrêté, à Tlemcen/2eRM, deux (02) narcotrafiquants en possession de 100 kilogrammes de kif traité, tandis que d’autres détachements ont appréhendé un contrebandier à bord d’un camion chargé de 1040 litres de carburant à Tindouf/3eRM, et six (06) orpailleurs en leur possession trois (03) groupes électrogènes et six (06) marteaux piqueurs à Bordj Badji Mokhtar/6eRM". D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi, à El-Oued/4eRM, huit (08) quintaux de tabac et ont saisi également une importante quantité de différentes boissons s’élevant à 17862 unités, lors d’opérations distinctes à Oran, Mostaganem et Tiaret/2eRM". A Annaba/5eRM, des Gardes-côtes "ont déjoué une tentative d’émigration clandestine de 11 personnes à bord d’une embarcation pneumatique, alors que 26 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Ghardaïa", ajoute le communiqué.