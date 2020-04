Saipem veut un règlement à l’amiable avec Sonatrach

L’organisme fédéral américain chargé de la réglementation et du contrôle des marchés financiers, «Securities Exchange Commission» (SEC), vient de confirmer implicitement que la firme italienne, Enie via sa filiale algérienne Saipem, reconnait désormais qu’elle a bel et bien offert des pots de vins pour obtenir des marchés en Algérie. En effet, l’organisme américain annonçait ce vendredi que le groupe pétrolier et gazier italien Eni a fini par accepter un «règlement à l’amiable» dans les poursuites dont il faisait l’objet concernant des infractions aux règles de comptabilité en matière de corruption pour les paiements «irréguliers» par sa filiale Saipem en Algérie, rapporte l’Agence Reuters. La Securities and Exchange Commission souligne ainsi dans son communiqué que Eni avait «violé les livres et registres et les dispositions relatives aux contrôles comptables internes de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger en relation avec un régime de paiement inapproprié» en Algérie par l’ancienne unité Saipem. C’est là un aveu claire de Saipem qu’elle a bien été prise la main dans le sac, alors qu’elle avait été déclaré au dessus de tout soupçon par une cour d’appel italienne il y a quelques mois.