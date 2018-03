‘’Saidani à Mostaganem‘’

Moul firma, fatigué des rumeurs qui font le tour de Mostaganem au sujet de quelques gros bonnets de la mafia politico- financière qui investissent dans le foncier, l’immobilier et dans tous ce qui bouge ; il décide de monter lui aussi un projet d’investissement, du moment où tout le monde est devenu investisseurs. Pas de problème, pour Moul firma qui connait un responsable à la direction de l’investissement, il prédit déjà, toutes les facilités. Arrivant à la dite direction, Moul firma, fut accueilli avec froideur par son ami. Qui y’a-t-il mon ami dira Moul firma…et bien tu arrives trop tard ‘’ Sahbi’’ parce que, j’ai entendu dire que le directeur serait muté à Boumerdes… Ne t’en fait pas, on trouvera, un moyen pour lier amitié avec le prochain directeur, dira Moul firma pour réconforter son ami, avant d’ajouter : allons prendre un café à la cafétéria des affaires : au ‘’ diplomate’’ tout se vend et tout s’achète. Attablés au fond de la salle de la cafétéria, Moul firma, fixa de ses yeux, un employé du port, assis avec un type avec un gros ventre, il s’agit peut-être d’un importateur ! Moul firma, avec des oreilles grandes ouvertes, essaye de décrypter les discussions entre les deux bonhommes : Ainsi l’employé du port dira à son compagnon : j’ai entendu dire que le fils de l’ex-patron du FLN, Saidani a eu deux concessions au sein du port de Mostaganem, il devrait payer une facture de 400 Millions ‘’Meskine Maandouche’’, ils lui ont ôté 200 millions de la facture, conclu l’interlocuteur. Moul firma, tout en colère, quitta la table en murmurant : ‘’Khobz Dar Yeklou El-Berani ‘’