Saïd Sadi veut récupérer le RCD

L’actuel chef du Rassemblement pour la Culture et la démocratie (RCD), Mohcine Belabbas, fait l’objet ces jours-ci d’une véritable vendetta médiatique. La dernière en date est venue du site marocain Maghreb Intelligence. M. Belabbès est accusé par les partisans de Saïd Sadi d’avoir condamné l’idée de ce dernier sur la «désobéissance civile » et d’avoir écrit un post dans lequel il est fait l’éloge d’Amir dz tout en reprenant la ‘’révélation’’ impliquant Said Sadi dans l’assassinat du chanteur kabyle, Matoub Lounès. « Quand deux mouvements antinomiques, en l’occurrence le RCD de tendance affichée « démocratico-laïciste », s’allient politiquement avec « Rachad » se déclarant «islamo-khilafiste » (affilié au mouvement transnational « Moutamar el Oumma », dont le siège est en Turquie, que préside depuis Istanbul le terroriste El Matiri secondé par Eddeqi, tous deux amis de Dhina et Zitout), il y a sans aucun doute conjuration et péril en la demeure ! »lit-on dans l’article du site marocain. Ce dernier affirme que Sadi avait changé lorsqu’il avait pressenti l’échec de cette tactique de faire « tomber le pouvoir ». Il avait publié un article sur son Facebook résumant sa position politique opposée à celle du RCD actuel surtout concernant les accointances avec les islamismes de l’ex-FIS ! Ses semblables « démocrates » avaient tous, comme lui, bien misé sur ce courant pour faire non pas tomber le régime « Bouteflikiste et Toufikiste », mais pour parasiter un « hirak » qui risquait de leur faire perdre les avantages que leur procurait le même régime ! Ils jouaient le rôle d’opposants pour des citoyens qui les croyaient, alors qu’ils profitaient de ses bienfaits en argent et privilèges qu’il octroyait, en passe-droit qu’il permettait, en pouvoir qu’il procurait et en stabilité qu’il assurait ! Dernièrement, même un éditeur d’Alger (apparemment proche du RCD) a sauté, opportunément, sur l’occasion pour accabler, sur sa page facebook, M. Belabbès et son RCD.