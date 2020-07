Said Sadi fait arrêter Amir DZ

Le cyberactiviste natif de Tiaret et établi actuellement en France, Amir DZ, Amir Boukhors de son vrai nom, a été arrêté par la police française et emmené au commissariat de la rue des trois Fontanot

à Nanterre, précise sa page facebook officielle. Les motifs de cette interpellation restent cependant inconnus. Mais, l’activiste a fait dernièrement objet d’une plainte déposée par l’homme politique Said Said pour diffamation à cause d’une vidéo où il suggère clairement que l’opposant démocrate ait une main dans l’affaire de l’assassinat de Matoub Lounes. Toutefois, les premiers indices en provenance de France avancent que l’arrestation d’Amir DZ n’est pas liée à cette plainte mais serait une exécution d’un mandat d’arrêt international émis par la justice Algérienne et remis à Interpol. La dernière sortie publique d’Amir Boukhars fut enregistrée, dimanche, à l’occasion de la marche grandiose de la diaspora algérienne établie en France et dans toute l’Europe. Lors d’une prise de parole sur la place de la République, partagée sur les réseaux sociaux, Amir DZ a dénoncé une partie de l’opposition qu’il dit « attachée au général Toufik » et qui tente de polluer le débat dans les rangs du Hirak « en le tirant avec des confrontations idéologiques ». Il s’est interrogé sur « l’agitation de ce groupe » au moment où « le général Toufik s’apprête à reprendre son rôle au terme d’un deal entre le pouvoir de fait et son clan ». Comme pour rejeter les accusations portées sur ses accointances avec le mouvement Rachad et le FIS, Amir Boukhars a maintes fois, exhorté la foule qui l’entourait sur la place de la République à lutter pour une Algérie libre et démocratique tout en insistant sur le devoir d’éloigner l’Islam de la politique. « L’Islam est dans les mosquées, la bière dans les cabarets et le terrain des luttes est pour la politique. Nous ne voulons pas de l’Islam dans la politique !», a-t-il lancé dans un discours tout à fait inhabituel.