Saïd Sadi en colère contre la PAF

Des témoins oculaires ont indiqué que l’ancien président du RCD a exprimé sa vive colère devant les agents de la Police de l’air des frontières (PAF) à l’aéroport international d’Alger. Retardé pour un contrôle, Saïd Sadi a, alors, protesté de façon véhémente, rapportent ces témoins qui précisent que les agents semblaient surpris. Les contrôles au niveau des frontières ont été renforcés depuis la démission de Bouteflika et les nombreuses affaires de justice qui s’en sont suivies. Les responsables de la sécurité au niveau des aéroports – police, douanes et services de renseignement – multiplient les fouilles et les interrogatoires qui ciblent tout particulièrement les chefs d’entreprise et hommes politiques qui affichent ouvertement leur opposition aux tenants du pouvoir.