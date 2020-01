Said Djabelkhir poursuivi en justice pour atteinte à l’Islam

Pour «outrage à l’islam et au prophète SAW». Boubahra Abderrazak, professeur à l’université Djilali Liabes de Sidi Bel Abbès a déposé une plainte contre le controversé islamologue, Saïd Djabelkhir. En effet, se basant sur l’article 144 bis 02 du code pénal, cet enseignant a introduit une plainte auprès du tribunal de Sid M’hamed contre Said Djabelkhir, coupable d’après lui, du «délit de moquerie à l’égard des sciences de la religion et des rites islamiques, et celui de porter atteinte au prophète Mohamed SAW», lit-on dans le texte de la plainte. Le plaignant à ainsi mobilisé trois avocats pour la poursuite de l’islamologue suite à ces déclarations jugées blasphématoires le 11 janvier dernier sur certaines pratiques islamiques. Ainsi, après des menaces de mort qu’il a collectionné durant l’année 2019 pour de tels commentaires, Said Djabelkhir sera désormais appelé à répondre de ses déclarations devant les tribunaux.