Saïd Bouteflika sera de nouveau jugé

Le tribunal de Sidi M’hamed ouvrira très prochainement une information judiciaire contre Saïd Bouteflika dans l’affaire du financement occulte de la campagne électorale d’Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat. Selon la même source, l’affaire dans laquelle ont été condamnés plusieurs anciens ministres et oligarques dont, Abdelamlek Sellal, Ali Haddad, Ahmed Mazouz et Mohamed Bairi, n’est pas encore close. L’ancien conseiller du président déchu, qui a été convoqué la semaine dernière, comme témoin sera de nouveau convoqué mais en tant qu’accusé. Saïd Bouteflika, condamné à 15 ans de réclusion par le tribunal militaire de Blida, pour « complot contre l'État» et « atteinte à l’autorité de l’Armée », a été convoqué en qualité de témoin dans cette affaire, mais s’est refusé à tout commentaire. La décision d’ouvrir cette information judiciaire a été prise après le refus de Saïd Bouteflika de répondre aux questions du juge et du procureur.