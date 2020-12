Saïd Bouteflika placé sous mandat dépôt

Le frère et conseiller du président déchu, Saïd Bouteflika, est à nouveau confronté à une affaire de corruption, liée à l’homme d’affaires et patron du groupe ETRHB Ali Haddad. Le prévenu vient d’être placé sous mandat de dépôt par le magistrat-instructeur près le tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, a rapporté le quotidien El-Watan citant des sources judiciaires. Saïd Bouteflika est, en effet, accusé de « trafic d’influence », « abus de fonction », « interférence dans le travail de la justice ». Ces chefs d’inculpation son liés a de présumées « instructions et directives données par téléphone » pour « aider Ali Haddad à « régler ses problèmes avec l’administration », précise la même source. Cette nouvelle affaire intervient après celle liée à l’ancien ministre de la justice Tayeb Louh. Un dossier dans lequel Ali Haddad, Mahieddine Tahkout et Chakib Khelil, sont également mis en cause.