Saïd Bouteflika n’a pas été maltraité

Selon les sites AlgériePart et Mondafrique qui rapportent l’information, Saïd Bouteflika, frère et conseiller d’Abdelaziz Bouteflika, aurait été placé, ce mardi 2 avril dans la soirée, sous résidence surveillée. ‘’Said Bouteflika serait placé en résidence surveillée, ce mardi soir, dans un domicile situé au niveau d’une Résidence d’Etat située à Alger’’, affirment les mêmes sources. Ces dernières assurent que le frère et conseiller du Président de la République qui vient de démissionner officiellement de son poste n’a subi aucun traitement violent ou humiliant. Saïd Bouteflika ne devrait pas faire l’objet d’une incarcération, ni de poursuites judiciaires dans les jours à venir, a-t-on ajouté.