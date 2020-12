Saïd Bouteflika devant le juge

Saïd Bouteflika, frère et conseiller du président déchu, a comparu, dimanche 13 décembre devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed à Alger. En effet, le juge d’instruction au pôle pénal spécialisé dans le lutte contre le crime financier et économique au niveau du tribunal de Sidi M’hamed a écouté Saïd Bouteflika frère et conseiller du président déchu, selon ce qu’a rapporté Echorouk News. La comparution de Saïd Bouteflika est intervenue, selon la même source, dans le cadre d’une affaire liée à la corruption. A noter qu’il s’agit ici de la première comparution du frère et conseiller de l’ancien président devant un juge d’instruction dans le cadre des affaires de corruption.