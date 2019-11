Saïd Bouteflika affiche une faiblesse psychologique !

La force mentale de Saïd Bouteflika, l’ex-puissant cerveau et principal décideur du clan présidentiel qui a régné sur le pays pendant pas moins de 20 ans, ne cesse de lui jouer des tours pour cause de n’avoir pas accepté le sort qui lui a été réservé par la justice militaire, selon de sources proches de l’entourage de l’ex-conseiller et frère d’Abdelaziz Bouteflika, le Président démissionnaire le 2 avril dernier. Condamné à quinze ans de prison ferme, le 25 septembre dernier par le tribunal militaire de Blida, Saïd Bouteflika a été jugé pour « atteinte à l’autorité de l’armée » et « complot contre l’autorité de l’État ». Et depuis ce jour-là, Saïd Bouteflika vit très mal et ne digère pas le sort qui lui a été réservé par la justice militaire. D’après les mêmes sources, l’homme affiche de plus en plus, une faiblesse psychologique.