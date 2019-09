Saïd Bouteflika a refusé de répondre aux questions !

Saïd Bouteflika, frère et Conseiller de l’ex-Président de la République Abdelaziz Bouteflika, n’a pas répondu aux questions du juge du tribunal militaire de Blida et a quitté les lieux après 30 minutes du début de son audience, a révélé l’avocat du général Toufik, Farouk Ksentini.

Dans un point de presse, le membre du collectif d’avocats de l’ex patron du DRS, qui était présent lors de l’audience, a expliqué que Said Bouteflika a demandé de quitter le tribunal après 30 minutes du début de son audience et n’a pas voulu répondre aux questions du juge militaire à cause de nouveaux documents ayant été ajoutés récemment à son dossier, par la justice militaire, et dont sa défense n’a pas pu voir. Le juge a accepté de le laisser quitter l’audience en lui rappelant que cela ne l’empêchera pas de prononcer le verdict contre lui comme le prévoit la loi, a ajouté Ksentini.