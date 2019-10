Saïd Allik accuse Ali Haddad

Saïd Allik, le président du club sportif amateur CSA-USMA, a vidé son sac en accusant ouvertement Ali Haddad d’être responsable de la situation qui secoue les Rouge et Noir. Saïd Allik s’est exprimé lors d’un entretien accordé à El Heddaf TV. Saïd Allik a évoqué la crise financière et la situation chaotique que traverse l’USMA. Il a estimé que l’ex président du club Ali Haddad est le principal responsable de cette situation. « C’est lui qui a conduit l’USMA à cette situation catastrophique. L’urgence est que la direction actuelle quitte le club au plus vite. Ce n’est plus possible de poursuivre avec des gens qui ont prouvé leurs limites et leurs incompétences. Moi, je pensais avoir fait confiance à la bonne personne, or je me suis trompé », a affirmé Saïd Allik. Ayant consacré sa vie aux Rouge et Noir, Saïd Allik se dit profondément triste par ce qui se passe à l’USMA. « Je suis blessé profondément par ce qui se passe aujourd’hui à l’USMA. Il y a des gens qui sont morts et d’autres qui ont souffert pour ce club. Je reviens pour dire que si les personnes de mon entourage à l’époque m’avaient aidé à barrer la route à Haddad, l’USMA ne serait jamais arrivée à cette situation », explique-t-il.