Sahara Occidental : Rahabi pointe du doigt la France

L’ancien diplomate Abdelaziz Rahabi s’est exprimé sur les derniers développements du conflit du Sahara Occidental, pointant du doigt la France. Dans une interview accordée à El Watan, Abdelaziz Rahabi a estimé que l’escalade actuelle entre le Sahara Occidental et le Maroc était prévisible. Selon l’ancien diplomate, cette escalade entre les deux pays voisins est due à la paralysie du processus politique, estimant que «la désignation d’un envoyé spécial du SG de l’ONU s’impose à M. Guterres». «Le conseil de sécurité est pris en otage par la France et à un degré moindre par les Etats-Unis qui n’envisagent pas d’autre solution que l’autorité du Maroc sur le Sahara Occidental et craignent l’issue d’un référendum d’autodétermination», a-t-il dit. « Les sahraouis ont le sentiment d’avoir été floués par les promesses non tenues du conseil de sécurité depuis 1991 (…) nous mêmes avions encouragé les sahraouis à signer le cessez-le-feu pour entrer dans un processus référendaire que nous pensions possible, libre, transparent et impartial. Il n’en est rien », a ajouté Abdelaziz Rahabi.