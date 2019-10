SYNDICAT NATIONAL DE L’ADE : Les problèmes socioprofessionnels débattus à Mostaganem

Afin de débattre les problèmes socioprofessionnels, plusieurs cadres du syndicat national de l’Algérienne des eaux de la région Ouest, ont organisé au cours de la semaine dernière, une réunion à l’hôtel Zouhour .En effet, l'objectif de ce regroupement permettra de sensibiliser les syndicalistes. Celui-ci s’inscrit dans le cadre de la stabilité du pays, alors que des efforts ont été consentis pour que le service public ne soit pas politisé. Un programme a été tracé, en ce sens, dira le secrétaire général de l’Algérienne des eaux Mr, Didouh pour organiser des conférences régionales au profit des cadres syndicaux de ce secteur stratégique. Aujourd’hui, nous sommes au niveau de la région Ouest, à Mostaganem pour une rencontre régionale des cadres du syndicat qui a réuni toutes les unités hormis, celle de Sidi Bel Abbes qui a brillé par son absence a-t-il indiqué. il a ajouté, nous sommes responsables de ce liquide vital ‘’eau’’, lequel arrive au citoyen. Notons qu’il y a des problèmes socio professionnels et nous sommes là dans un cadre de dialogue et d’échange de débats pour discuter de la chose avec la direction générale et le ministère de tutelle afin de trouver des solutions pour la classe ouvrière. Celle-ci doit recouvrir ses droits, en matière d’augmentation des salaires et des primes pour la classe au revenu faible dont sont concernées les catégories 7 à 14 avec un taux d’augmentation de 42% a-t-il souligné. En ce qui concerne la convention collective, il a été préparée une commission de négociation pour la réévaluation de la grille de salaire, l’indemnité d’expérience professionnelle, (IEP), la promotion interne des travailleurs, tels sont les principaux axes discutés qui ont clôturé cette rencontre.