SYNDICAT ALGERIEN DES PARAMEDICAUX : Non aux dépassements contre les syndicalistes

Suite à la réunion tenue en date du 12 Janvier dernier de sa session ordinaire, le syndicat algérien des paramédicaux a exposé le bilan de ses activités de l’année 2018, après avoir écouté la lecture des rapports de ces comités locaux activant au sein des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité. Ainsi, ce dernier tient à travers certaines de ses revendications socioprofessionnelles, à la nécessité de l’assurance de la formation continue du personnel paramédical , de l’application du règlement intérieur des établissements hospitaliers , de l’amélioration des conditions professionnelles du personnel paramédical , de la tenue de rencontres avec le directeur de la santé et a dénoncé entre autres , les dépassements enregistrés et touchant certains syndicalistes et interpelle la direction de la santé de wilaya de mettre un terme à de telles pratiques, contraires au droit yndical.