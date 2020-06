SUSPENSION DU TRAFIC AERIEN ALGERIEN : Les pertes d'Air Algérie estimées à 38 mds de DA

La suspension du trafic aérien algérien depuis la mi-mars, en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus dans le monde, a déjà engendré pour Air Algérie des pertes de 38 milliards de DA sur le chiffre d'affaires des vols passagers, un montant qui atteindrait les 89 milliards de DA d'ici à la fin de l'année, a indiqué mardi le porte parole de la compagnie, Amine Andaloussi. "On ne peut pas avancer de date pour la reprise du trafic aérien des voyageurs. La décision d'ouvrir l'espace aérien est une prérogative du président de la République. Cependant même si on décide de reprendre cette activité, on va le faire à hauteur de 30% de notre programme habituel, et on ne peut pas excéder les 40% d'ici à la fin 2020", a-t-il déclaré à l'APS.