SUSPENSION DES RETRAITS DE FONDS POUR LES PERSONNES MORALES : Le Ministère de la Poste s’explique

Suite à l’annonce de la suspension des retraits de fonds pour les personnes morales au niveau des bureaux d’Algérie Poste, le ministère de la poste et des télécommunications, a apporté mardi des éclaircissements, en expliquant que cette mesures est temporaire. Suite à cette mesure rappelle, le ministère a affirmé dans un communiqué sur sa page Facebook, qu’elle a été prise pour faire face à la grande demande de liquidité dans les bureaux e poste, notamment en cette période de propagation de virus Covid-19. Ainsi, la priorité est donnée pour les personnes physiques ( salariés, et retraités), pour le retrait de leurs pensions et salaires. Il a aussi expliqué que les personnes morales auront la possibilité de profiter des moyens de paiement scripturaux disponibles, en utilisant des instruments certifiés ou des virements de compte à compte ou soumettre un instrument postal pour le recouvrement via le système de compensation électronique avec le système bancaire ». En effet, le secteur financier, dont les bureaux de postes connaissant ces derniers temps un manque dans la disponibilité de la liquidité ce qui crée un grand désagrément aux niveaux des personnes qui viennent retirer leur salaires ou pensions.