SUSPENSION DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE DURANT L’AÏD : Le gouvernement apporte des précisions

Dans un communiqué rendu public jeudi 21 mai, les services du Premier ministère ont précisé que la circulation automobile sera interdite durant les jours de l’Aïd el Fitr. Les voitures et les motos ne seront pas autorisées à circuler partout dans le pays pendant deux jours, de L’Aid El Fitr, le communiqué indique que la décision concerne toutes les wilayas et reste applicable même en dehors des heures de confinement partiel, décidées à cette occasion, de 13 heures (13h00) à sept heures (07h00) du lendemain matin. Ces mesures, qui s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, visent principalement à réduire au maximum la circulation des personnes et les rassemblements qui peuvent déboucher sur toutes les situations qui favorisent la propagation de la pandémie sur le territoire national.