SURETE NATIONALE : Saisie de psychotropes et de cocaïne à Mostaganem

Le premier réseau composé de 3 personnes originaires de Mostaganem âgées entre 25 et 40 ans inconnues dans le domaine de la criminalité, ont été arrêtées par la Brigade de recherche et d’intervention en possession d’une quantité de drogues dures pesant 9.5 grammes, dont la valeur monétaire est estimées à 17 millions de centimes. Quant au deuxième réseau composé de 7 personnes issues de Mostaganem, les policiers ont réussi à arrêter 3 personnes d’entre eux, âgées entre 22 et 30 ans. Après avoir exploité les informations sécuritaires et terminé toutes les procédures judiciaires, mandatés, ils ont procédé à la fouillé du domicile de l'un des suspects, où 2208 capsules de Briqapalin ‘’ Lyrica’’ ont été saisies, en plus d'une arme blanche prohibée, un véhicule, un montant d'environ 17 millions de centimes en monnaie nationale, 205 euros et 55 dinars tunisiens, revenus des ventes, découverts dans le domicile du deuxième suspect. En ce qui concerne les deux affaires susmentionnées, deux dossiers de procédure judiciaire ont été complétés et seront présentés au procureur de la République prés le tribunal de Mostaganem. Par ailleurs, cette semaine, plusieurs affaires de drogues et de psychotropes ont été traitées, au cours desquels 149 comprimés d’hallucinogène ont été saisis.