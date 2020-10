SURETE NATIONALE : Saisie de plus de 5 tonnes de cannabis en janvier 2020

Les services de la police judiciaire de la Sûreté nationale ont saisi durant les 8 premiers mois de l’année en cours, 5, 536 tonnes de cannabis et près de deux (2) millions de comprimés psychotropes, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). "Dans le cadre d’opérations qualitatives menées durant les huit (8) premiers mois de l’année 2020, les services de la Police judiciaire de la DGSN ont saisi des quantités importantes de cannabis, estimées à 5, 536 tonnes, 1,272 kg de cocaïne, 454 g d’héroïne et 1.715.009 comprimés psychotropes", a ajouté la même source. "Les efforts consentis par les brigades anti stupéfiants, à travers le territoire national, ont permis de réaliser ces résultats et d’arrêter 36.535 individus suspects, avec l’enregistrement de 30.574 affaires en lien avec ces arrestations, et ce grâce à la haute coordination avec les autorités judiciaires compétentes et les autres partenaires de sécurité", souligne le même communiqué. Grâce à leur formation dans le domaine d’analyse criminelle et de techniques d’intervention, outre leurs actions de sensibilisation et de prévention, les services de police spécialisés, travaillent sans relâche pour barrer la route aux trafiquants de stupéfiants et autres substances médicales psychotropes, afin d’assurer, de protéger et de préserver la santé des citoyens et lutter contre toutes formes de criminalité, a affirmé le Commissaire divisionnaire, Amar Laroum, Chef de la cellule de communication à la DGSN. Par ailleurs, le Chef de cellule de communication et presse à la DGSN a salué "le rôle important et primordial" joué par les citoyens et leur participation aux opérations de signalement des affaires relatives à la criminalité via les liens de la DGSN, le numéro vert 1548, le numéro de secours 17 et ses sites officiels Facebook et Twitter.