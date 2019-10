SURETE NATIONALE : Plus de 1,2 million de psychotropes saisis en 2019

Les services de la Sûreté nationale (SN), de la Gendarmerie nationale (GN) et des Douanes ont saisi plus de 1,2 million de comprimés de psychotropes et 300 kg de cocaïne en Algérie durant le premier semestre de l'année 2019, a-t-on appris, mardi, auprès de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT). "Le bilan de l'ONLDT fait état de la saisie de pas moins de 1,2 million de comprimés de psychotropes", a déclaré à l'APS, M. Bouzarti Noureddine, représentant de l'office, en marge de la caravane de sensibilisation et des portes ouvertes sur la lutte contre la drogue en milieu scolaire, organisées par l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger (APW). Concernant les drogues dures, "306 kg de cocaïne et plus de 295 grammes d'héroïne ont été saisis", a ajouté le même responsable. Les quantités de résine de cannabis saisies par les services de la SN, de la GN et des douanes durant la même période de référence, ont dépassé 23 tonnes, contre 32 tonnes saisies en 2018. Soulignant que les quantité des drogues saisies durant les toutes dernières années avaient enregistré "une baisse importante", la même source a rappelé les chiffres enregistrés par les trois services de lutte contre les stupéfiants (GN, DGSN et Douanes), qui révèlent que le bilan des années 2014 jusqu'à 2016 avait dépassé le seuil de 100 tonnes pour les quantités de résine de cannabis saisies, à titre d'exemple, (181 tonnes en 2014, 126 tonnes en 2015 et 109 tonnes en 2016) avant de reculer à 52 tonnes en 2017.