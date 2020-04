SURETE NATIONALE : Beldjoud inspecte les différents services de la DGSN

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a effectué une visite d'inspection à différents services relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) où il s'est enquis de leur préparation en matière de riposte à la propagation du Covid-19. Accompagné du Directeur général de la Sûreté nationale, Ounissi Khelifa et du wali d'Alger, Youcef Cherfa, le ministre de l'Intérieur s'est rendu au siège du Service de la Sécurité publique à Bab Ezzouar où il a affirmé que "les forces de la Sûreté nationale ont été à l'avant-garde pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19". "Elles ont accompagné les pouvoirs publics dans les campagnes de solidarité, les opérations de rapatriement des familles bloquées à l'étranger, tout en veillant avec professionnalisme au respect du confinement sans recours aucun à la violence", a ajouté M. Beldjoud. Soulignant la disposition du secteur à mobiliser tous les moyens pour l'accompagnement du corps de la Police qui s'acquitte, a-t-il dit, d'une mission noble, et ce en application des instructions du Président de la République qui "salue les efforts consentis par les services de la Sûreté pour endiguer la propagation de l'épidémie", M. Beldjoud a rappelé l'accompagnement du Hirak populaire l'année dernière par les services de la Sûreté nationale, "une action qui a épaté le monde entier". Dans le cadre de la même sortie, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à l'Unité aérienne de la Sûreté nationale (UASN) où il a signé le registre d'or, avant de mettre en exergue le professionnalisme des dirigeants de cette unité.