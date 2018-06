SURETE DE WILAYA : Un dangereux gang de 4 malfaiteurs neutralisé !

Elle est composée de jeunes gens, tous originaires de Mostaganem, et dont leur âge est compris, entre 19 à 26 ans, a-t-on appris récemment, de source sécuritaire. C’est à la suite d’une plainte déposée, en date du 18 juin courant, par une malheureuse victime de vol, commis dans son domicile, que les éléments de la police judiciaire ont entrepris une opération de recherches. Ainsi, les recherches et investigations menées en ce sens ont permis rapidement de mettre la main sur les auteurs présumés de ce vol et de saisir un butin constitué de divers bijoux, dont la valeur est estimée à plus de 100 Millions de centimes ; une somme d’argent en monnaie nationale de 28 Millions de centimes et une somme en devises étrangères évaluée à 200 Euros. Ont été saisis, au cours de l’opération, diverses armes blanches prohibées en l’occurrence 4 couteaux à cran d’arrêt, 3 instruments de coupe bouchère, de fabrication artisanale. Il a notamment été saisi 107 comprimés de psychotropes ainsi qu’une quantité de 0,5 gramme de cocaïne et ceci, indépendamment de divers effets vestimentaires ayant été achetés par les membres de ce gang, avec le produit de leurs vols .Les mis en cause on fait l’objet de poursuites judiciaires par lesquels, un dossier d’accusation transmis à M. le Procureur de la République, près le Tribunal de Mostaganem , portant constitution de bande de malfaiteurs et trafic de stupéfiants.