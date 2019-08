SURETE DE WILAYA : Sensibilisation des jeunes au port du casque

En effet, cette campagne de sensibilisation des motocyclistes entreprise par les services de police durant cette semaine, est une initiative très louable. Organisée dans tout le secteur urbain relevant de leurs compétences, l’opération a eu pour thèmes : “Dangers du non-port du casque de sécurité”, ”Conduite illégale”, Ne pas faire de bruit, éviter les manœuvres dangereuses, ‘le respect de la vitesse et la responsabilité judiciaire’ “Régularisation des documents administratifs du motocycle”, et autres. Ciblant les motocyclistes, particulièrement les jeunes et les adolescents, la campagne avait pour objectif primordial d'inculquer à ces derniers la culture et la nécessité de certains comportements simples, dont l'impact ne peut être que positif, notamment durant cette saison d’été. Car le port du casque lors de la conduite du motocycle sans excès de vitesse ni dépassement et manœuvre dangereux, ont pour finalité primordiale de sauver la vie de la personne. Les diverses dispositions réglementaires ont été rappelées à l'occasion aux motocyclistes par les policiers durant cette opération, ainsi que de nombreux dépliants et autocollants traitant de la sécurité et du code de la route ont été distribués à l'occasion avec de nombreux autocollants et dépliants ayant trait à la sécurité routière. A travers cette campagne de sensibilisation ouverte, les services de la sûreté nationale ambitionnent de concrétiser le principe de la police de proximité, adopté par la DGSN et basée sur l’interaction et la communication entre toutes les tranches sociales, et ce, en collaboration avec tous les partenaires, a-t-on signalé.