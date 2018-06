SURETE DE WILAYA : Deux morts et 31 blessés dans 32 accidents de la route

32 accidents de circulation corporels causant deux morts et 31 blessés. C’est le bilan d’activité de la sécurité publique du mois de Mai de l’année en cours. A cet effet, le service a relevé une hausse relative dans le nombre d’accidents de circulation corporels en comparaison avec le mois dernier estimé à 4 accidents avec 4 blessés de hausse. En comparaison avec le recensement des accidents de circulation du mois de Mai 2017, il a été enregistré une baisse relative évaluée à 3 accidents et une baisse dans le nombre de blessés estimés à 6 victimes et une hausse de 1 mort. Les causes des accidents de circulation sont : le non respect de la vitesse légale, le refus de la priorité, la non maitrise du véhicule, l’inattention de l’automobiliste au milieu des quartiers, le non respect des tricolores et de la distance de sécurité.