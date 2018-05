SURETE DE WILAYA : Découverte d’une fabrique de ‘’Qtayef’’ dans un garage

Dans le cadre des opérations de contrôle des activités commerciales et artisanales classées et réglementées, les éléments de la Police générale et de la réglementation ont procédé récemment à l’interpellation d’un jeune homme âgé de 31 ans, a-t-on appris de source officielle. Après surveillance, l’individu en question a été arrêté dans un garage pour véhicules, sis au niveau de la Cité des 544 logements, alors qu’il utilisait comme lieu de fabrication de pâtisserie orientale (Qtayef). L’enquête qui s’en est suivie a montré que le mis en cause ne détenait pas de registre de commerce ou d’une quelconque autorisation officielle lui permettant d’exercer cette activité artisanale. En outre, l’inspection a révélé que le lieu de fabrication ne réunissait aucune condition minimale d’hygiène requise. En application des formalités d’usage, les services de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, relevant de la Direction du commerce sont intervenus et il a été procédé à la saisie de 44 kilogrammes de « pâte à Qtayef » de provenance inconnue, stockés dans un réfrigérateur ; d’œufs cassées et impropres ainsi que du matériel de fabrication rouillé .Par mesure de sécurité, toutes les préparations de pâtisseries découvertes sur les lieux, dans des conditions intolérables d’insalubrité, ont été détruites sur le champ. Un dossier de poursuites judiciaires sur cette affaire, contre le mis en cause a été ficelé et transmis à la justice.