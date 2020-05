SURETE DE WILAYA DE TLEMCEN : Saisie de 146 kg de kif en 3 mois

Les différents services de la police judiciaire relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen ont traité, durant le premier trimestre de l’année en cours, 1136 affaires pour divers délits et crimes ayant impliqué 1629 personnes. Les services ont traité 407 affaires pour atteinte sur les personnes impliquant 527 individus,295 affaires d’atteinte aux biens des personnes impliquant 452 personnes et 213 affaires d’atteinte aux biens publics impliquant 278 personnes .Quant au crime électronique, la police judiciaire a enregistré 18 cas impliquant 19 personnes .Les services de la police judiciaire ont également traité 167 affaires concernant la commercialisation de drogues et des psychotropes ayant impliqué 282 individus , ainsi que la saisie de 146,2 kilogrammes kif traité et 13168 comprimés de psychotropes. La sureté de wilaya rappelle les citoyens de sa disponibilité au service des citoyens pour toute intervention par l’utilisation des numéros verts mis à leur disposition à savoir le 15-48, le 17 et enfin le numéro 104.