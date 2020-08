SURETE DE WILAYA DE TISSEMSILT : La police comptabilise 360 appels en juillet

Dans un communiqué qui nous a été transmis par le chargé de communication auprès de la sûreté de wilaya de Tissemsilt, il est indiqué que les services de sureté ont enregistré durant le mois écoulé (juillet) 367 appels téléphoniques sur les trois numéros qui sont (17), le numéro vert (15-48) et le (104)pour dénoncer, avertir ou tout simplement collaborer avec les services de police afin de lutter contre les multiples fléaux de la criminalité sur le territoire de la wilaya. La même source nous a précisé que ces services avaient reçu quelque (242) appels pour intervention, (08) pour informer sur les accidents de la route, (24) pour des renseignements et (24) pour divers sujets, (07) pour incendies et enfin (08) aitres pour signaler des disparitions. La source indique que ces services avaient reçu quelque (109) appels sur le 17 et (105) sur le numéro vert (15-48) (09) appels sur le 104 et pour finir (144) appels sur les autres standards ajoutant que ces appels sont presque identiques par rapport au mois précédent où toute forme d’appel et chiffres dans la même période du mois passé étaient de 366 appels, ce qui fait ressortir une stabilisation dans les statistiques notamment, en matière d’accidents de la route et disparitions. Le seul fait remarquable dans ce bilan reste sans conteste les déclarations de vol dont le chiffre (03) relativement bas et plus que rassurant.