SURETE DE WILAYA DE TISSEMSILT : Des promotions dans le corps de la police

A l'occasion de la célébration du 58ème anniversaire de la création de la police algérienne, et en exécution du programme souligné par la direction générale de la sûreté nationale pour célébrer cette occasion, les services de police de Tissemsilt ont organisé une conviviale cérémonie au siège de la brigade mobile de la PJ de Tissemsilt. La cérémonie a été rehaussée par la présence des autorités civiles militaires et de sûreté, ainsi que des retraités de la police. Lors de l'événement, il a été décidé de décerner un total de (71) promotions réparties comme suit: Deux (02) au grade de divisionnaires de police dont le chef de sûreté de wilaya et son adjoint, un commissaire principal de police, trois commissaires de police, 24 brigadiers en chef, un inspecteur de police et enfin 40 brigadiers de police. A la fin des festivités, la cérémonie s'est terminée par un hommage rendu aux retraités de la police, aux auxiliaires et au personnel médical de la sûreté de Tissemsilt.