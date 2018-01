SURETE DE WILAYA DE TIARET : Visite des représentants de la société civile de Mascara

Ce jeudi 4 janvier 2018, des représentants de la société civile de la ville de Mascara ont rendu visite à la sûreté de wilaya de Tiaret où ils ont rencontré au niveau du siège de la sûreté de wilaya, M.Fodhil Abdelhamid, chef de sûreté de wilaya de Tiaret, qui en compagnie de cadres de la police, les a chaleureusement accueilli et ces derniers ont émis de très bons vœux et ont applaudi le professionnalisme des éléments de police sous la coupe des instructions de Mr Abdelghani Hamel, Général- major et directeur général de la sûreté nationale ainsi que les actes de bravoure qui ont couronné le grand événement qui s’est dernièrement produit au niveau du siège de la sûreté de wilaya ou deux glorieux et valeureux policiers ont offert leurs vies sur l’autel du sacrifice pour épargner plusieurs vies ,suite à l’attentat-kamikaze commis par un groupe terroriste et à ce titre, les représentants de la société civile de Mascara, ont rendu visite aux familles des policiers chahid du devoir et ont apporté leur soutien moral et financier aux familles endeuillées et ce, en compagnie du chef de sûreté de wilaya ainsi que des cadres de police qui se sont déplacés à la commune de Nadhorra, aux domiciles des deux familles à quelque 72 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret. Ce grand geste a été vivement apprécié par la population locale.