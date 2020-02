SURETE DE WILAYA DE TIARET : Retrait de 592 permis de conduire en janvier

Le bilan des activités des services de l'ordre relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret et comparativement à l’année précédente, aurait connu une hausse très sensible des activités menées par les policiers à travers tout le territoire de la wilaya, où l'on remarque un record dans les statistiques, comme c'est confirmé par le biais d'un communiqué de presse adressé à notre rédaction par les services de communication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret .En effet, les mêmes services ont recensé durant le mois de janvier : 1381 amendes et le retrait de 592 permis de conduire, à cela s'ajoute, l’enregistrement de 30 accidents ayant fait 34 blessés. Concernant les activités de la police d'urbanisme, le communiqué révèle que des procédures judiciaires ont visé 84 constructions illicites. Les services de police de l'environnement, ont de leur coté, enregistré 9 fuites d'eau et ont pris des mesures à l’encontre des commerces informels, dont 12 procédures judiciaires et 16 opérations relatives à l'assainissement de l'environnement, lit-on toujours dans le communiqué qui précise que des quantités saisies de viande rouge (32,5 kg),de viandes blanches(65,8 kg),de poulets rôtis(20,5 kg),des abats(63 kg) et enfin 4 kg de Merguez, ont été incinérées selon les procédures légales de la réglementation en vigueur et ce après constatation des services de l'inspection vétérinaire.