SURETE DE WILAYA DE TIARET : Retrait de 376 permis de conduire en août

Selon un communiqué de presse adressé à notre rédaction par les services de communication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret, faisant part des activités des services de l'ordre, durant le mois d'Août 2020, 951 procès-verbaux d'amendes, ont été dressé à l'encontre de personnes et 41 mises en fourrière, ainsi que le retrait de 376 permis de conduire. Dans le même contexte, le bilan fait part de 28 accidents ayant fait 32 blessés. Concernant le volet de la protection et l'assainissement de l'environnement, les services de l'ordre ont recensé 41 constructions illicites et 9 fuites d'eau, ainsi que la saisie de 14,5 kg de viandes blanches, lit-on toujours dans le communiqué.