SÛRETÉ DE WILAYA DE TIARET : 350 retraits de permis de conduire en un mois

Comparativement au mois écoulé, l'on remarque une hausse très sensible des activités liées au service de l'ordre et l'illustration parfaite est reflétée par le bilan que comporte, le communiqué de presse adressé à notre rédaction par les services de communication et d'information relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. En effet, les services de l'ordre ont dressé 852 amendes et retiré 350 permis de conduire. A cela, s'ajoute un grand nombre d’accidents, estimé à 22 ayant fait 22 blessés et 2 morts, lit-on dans le communiqué qui fait part de l’établissement de 46 procédures judiciaires à l'adresse des constructions sans autorisation. Concernant l'amoncellement des ordures ménagères, les services de l'assainissement ont recensé 32 cas et aussi 16 fuites d'eau dans les principales artères de la ville de Tiaret. Dans le même contexte, notons que dans le cadre de lutte contre l'informel, les services de l'ordre bien mobilisés ont saisi 20 kg de viande rouge et 131 kg de viande blanche sans mention de la destination, comme il est utile de rappeler que les services de l'ordre et suite à des ordonnances et instructions, sont intervenus à 4 reprises pour "libérer" les routes coupées à plusieurs points relevant de leur compétence territoriale, lit-on toujours dans le communiqué.